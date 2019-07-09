السعودية اليوم / نزلاء التأهيل الشامل بنجران يزورون مهرجان "صيف نجران 40"



نجران 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

زار عدد من نزلاء مركز التأهيل الشامل بنجران أمس، مقر مهرجان "صيف نجران 40".

واطلعوا خلال الزيارة على ما يضمه المهرجان من مناشط وأركان، إلى جانب المشاركة في الألعاب المقامة على المسرح المفتوح، والسحوبات والمسابقات المختلفة.

وهدفت الزيارة للمهرجان إلى ربط النزلاء بالمجتمع والتفاعل معهم، وتقديم البرامج الترفيهية، بما يتناسب مع إمكانيات وقدرات كل نزيل، مما يدخل الفرح والسرور في نفوسهم.

يذكر أن مهرجان "صيف نجران 40" يشهد تقديم برامج وعروض يومية، وألعاب شعبية ومسابقات متنوعة، ومميزة وهدايا تشجيعية للمشاركين في المسابقات الثقافية والرياضية، التي تستهدف جميع أفراد المجتمع.

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09:14ت م

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