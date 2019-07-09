الان تتابع شاهد التفاصيل: وظائف شاغرة للسعوديين بجامعة الملك فيصل والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابها- الخليج 365:

أعلنت عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل عن حاجتها لشغل وظائف للسعوديين بنظام العقود المؤقتة وذلك حسب الشروط التالية :

الوظيفة والشروط:

مهندسة معمارية / أن تكون حاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية بتخصصاتهامع توفر الخبرة.

مهندس مدني / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية مع توفر الخبرة في الإشراف على المشاريع.

مهندس معماري / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة المعمارية مع توفر الخبرة في أعمال التصاميم والإشراف عليها.

مهندس كهروميكانيك / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهروميكانيكية أو ما يعادلها مع توفر الخبرة في الإشراف على المشاريع وأعمال الصيانة والتشغيل ويفضل أن يكون لديه دورات في إدارة المشاريع الاحترافية PMP

مهندس ميكانيكا / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع توفر الخبرة في التصميم والإشراف على أعمال التمديدات الصحية والمضخات والشبكات والبنية التحتية.

مهندس ميكانيكا (تكييف) / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية مع توفر الخبرة في التصميم والإشراف على أعمال التكييف والتكييف المركزي والمضخات والتمديدات والشبكات للبنية التحتية الخاصة بالمياه المثلجة للشلرات التكييف.

مهندس الكترونيات(اتصالات) / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الإلكترونية/الهندسة الكهربائية/هندسة الاتصالات الالكترونية/ تخصص اتصالات مع توفر الخبرة في مجال الأنظمة الحديثة للنقل المرئي وشبكات المراقبة وإنذار الحريق وأعمال Low Current

مهندس كهربائي / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية تخصص قوى مع توفر الخبرة في صيانة المعدات والأجهزة الكهربائية والتعامل مع معدات وشبكات الضغط المتوسط والعالي.

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مهندس سلامة / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في مجال السلامة مع توفر الخبرة في مجال الإشراف على صيانة أنظمة إنذار ومكافحة الحريق وأنظمة السلامة بشكل عام .

مهندس اجهزه طبية / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في هندسة الأجهزة الطبية مع توفر الخبرة في مجال صيانة هندسة الأجهزة الطبية.

مهندس أنظمة تحكم / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في هندسة الأجهزة الدقيقة أو ما يعادلها مع توفر الخبرة في مجال التحكم والصيانة للآلات والأجهزة الدقيقة والوسائل الالكترونية .

فني كيمياء / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في العلوم تخصص الكيمياء مع توفر الخبرة في مجال تشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي.

مهندس جودة(QA/QC) / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في مجال تخصصه مع توفر الخبرة في وضع بنود وسياسات وإجراءات الجودة في المشاريع وكذلك في إدارة الجودة الشاملة (TQM) مع الإلمام بـأكواد البناء.

مراقب إنشاءات / أن يكون حاصلا على دبلوم في تخصص إنشاءات معمارية أو العمارة أو الكهرباء أو الميكانيكا مع توفر الخبرة في المشاريع المماثلة ومراقبة الأعمال بالموقع والمباني والقدرة على قراءة المخططات واعداد التقارير.

محاسب / أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال تخصص محاسبة.

– أن تكون لدية خبرات في مجال التخصص

– يفضل من لديه مهارة في اللغة الإنجليزية

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد سعيد الزهراني أنه يشترط للتقديم بأن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وحاصلاً على المؤهلات المذكورة أعلاه في المجال المطلوب من جامعة معترف بها، ولا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية عند تقديم الطلب، وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الدخول على عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس مع مراعاة أن يكون الملف المرفوع على موقع الجامعة ملفا واحدا بصيغة PDF، ويشمل المستندات والمرفقات التالية: سيرة ذاتية للمتقدم وصورة من الشهادة الدراسية المطلوبة.

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو بطاقة العائلة وصورة من الخبرات العلمية والعملية (إن وجدت).

وعلى من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة تقديمها من خلال الرابط أدناه حيث يبدأ التقديم من يوم الثلاثاء بتاريخ 06 /11 /1440هـ الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثالثة عصرًا من يوم الإثنين 12 /11 /1440هـ علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.

ولتقديم الطلب يرجي الدخول عبر الرابط التالي:

https://services.kfu.edu.sa/Contractor/