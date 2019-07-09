شكرا لقرائتكم خبر عن العثيمين: الحج ليس مؤتمرا سياسيا لرفع الشعارات المؤذية للحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أن الحج اجتماع إيماني وليس محفلا سياسيا لرفع الشعارات ما يؤدي إلى إيذاء بقية الحجاج.

وحث العثيمين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحجاج المجتمعات الإسلامية، على التعاون مع حكومة المملكة العربية السعودية والأجهزة القائمة على تنظيم شؤون وحماية أمن الحجيج والاستفادة من مرافق الحج ومشاعره فيما خصصت له مذكرا بمقررات إعلان المؤتمر السابع عشر لوزراء خارجية المنظمة التي عقدت بالعاصمة الأردنية عمان عام 1408 الذي أكد حرص حكومة المملكة على خدمة الحرمين الشريفين وتوفير الأمن والاستقرار والهدوء لقاصديهما.

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وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: إن مؤتمر عمان أكد خلال توصياته في حينها على أن المملكة لا تسمح أن تقوم فئة من الحجاج برفع شعارات سياسية أو مذهبية تعكر صفو سكينة بقية الحجاج والمعتمرين والزوار، مثمنا، في ذات السياق، المتابعة الدائمة لشؤون الحجاج من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والحكومة السعودية والشعب السعودي الكريم.

ودعا العثيمين قاصدي بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة اغتنام فرصة العبادة في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة وفي المشاعر المقدسة وأداء مناسك الحج كما شرعها الله سبحانه وأوضحها رسوله والتفرغ لطلب المغفرة بعيدًا عن كل ما يشوش على الحجيج ويصرفهم عن الغاية الأعظم التي قدموا من أجلها.

وأشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بما هيأته المملكة للحجاج من تسهيلات وما تحشده من جهود لراحة وأمن وسلامة الحجيج، معربًا عن تهانيه للمسلمين الذين أكملوا استعدادهم لحج هذا العام.