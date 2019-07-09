شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل: مطار للحج والعمرة بمشروع الفيصلية .. قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز الربيعي (مكة المكرمة)

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الأمير خالد الفيصل، عن تخصيص أرض في مشروع الفيصلية لإنشاء مطار للحج والعمرة يرتبط بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالتعاون مع هيئة الطيران المدني.

ونوه أمير منطقة مكة المكرمة خلال مراسم توقيع اتفاقيات ومذكرات تعاون لمشروع الفيصلية بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد الجدعان، بأن المشروع حظي بموافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويكفي المشروع شرفاً أنه هو من أطلق عليه اسم الفيصلية.

وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ولوزير المالية على تجاوبه الكبير في هذا المشروع، كذلك الشكر لهيئة عقارات الدولة على مساهمتها في هذا المشروع الكبير، مضيفاً «أشكر أخي وزميلي الأمير بدر بن سلطان على جهوده الموفقة التي كانت سبباً في تسريع بدء المشروع، كذلك هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة ممثلة في الدكتور هشام الفالح على جهوده في هذا الصدد».

وختم بدعوة رجال الأعمال والشركات الراغبة في المساهمة وفق الرؤية التي وافق عليها خادم الحرمين الشريفين لتنفيذ هذا المشروع.

ووقع أمير منطقة مكة المكرمة ووزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان اتفاقية تخصيص واستثمار الأراضي المملوكة للدولة الواقعة ضمن حدود مشروع الفيصلية، وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقع على إثرها اتفاقية أخرى، إلى عقد شراكة تكاملية تساهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة للطرفين في مشروع الفيصلية، فيما تأتي هذه الاتفاقية لبدء تنفيذ المشاريع في الفيصلية بعد أن تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم الخاصة بالمشروع.

اتفاقية مع «الكهرباء» للانتفاع من أرض مشروع «الشمسية»

وقع محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء فهد بن حسين السديري، الاتفاقية الثانية والهادفة إلى استغلال موقع مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية، تم بموجبها منح الشركة السعودية للكهرباء حق الانتفاع من الأرض حتى يتسنى لها أن تتمتع بحقوقها وتفي بالتزاماتها وفقاً لمتطلبات المشروع.

وتأتي هذه الاتفاقية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وضمن الجهود لتنويع مزيج الطاقة وصولاً إلى مزيج مستدام يستفيد من مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى تحقيق الاستغلال الأمثل من موارد الهيدروكربونية والتعدينية بما يحقق التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني في المملكة.

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وأوضح إحسان بن عباس بافقيه أن الاتفاقيتين تتماشيان مع رؤية المملكة 2030 في تنمية الإيرادات غير النفطية واستثمار الأراضي المملوكة للدولة، مؤكداً أن هذه الاتفاقيات ستحقق عائدا اقتصاديا بالإضافة إلى تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والمساهمة في تنمية الأراضي المملوكة للدولة وهي باكورة فرص التعاون بين المستثمرين في القطاع العقاري وعقارات الدولة.

وكان الأمير خالد الفيصل ووزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس ‏خالد بن عبد العزيز الفالح، وقعا على هامش أعمال الدورة الثانية لمنتدى منطقة مكة المكرمة الاقتصادي 2019، مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة 2600 ميجاواط، وذلك بين الوزارة وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

340 ألف منزل تضاء بـ«الشمسية».. 600 ميجاواط في مناقصة العام الحالي

يستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة تغذية حوالى 340 ألف منزل ومواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن وما يترتب عليها من زيادات متوقعة للطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

ويوفر أيضاً المشروع مميزات عدة منها تغذية الشبكة الكهربائية بالمنطقة الغربية في أوقات الذروة ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مشروع الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تصل إلى أكثر من 4 ملايين طن سنويا، وخلق فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تقدر من 3 إلى 4 آلاف وظيفة إنشائية، وحوالى 150 إلى 200 وظيفة تشغيلية، حيث ستسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.

وتعتزم وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة إقامة مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 2600 ميجاواط، حيث ستقوم الوزارة من خلال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بإعداد الدراسات الفنية والتقنية لكامل المشروع للتأكد من مطابقة المشروع للمواصفات والمعايير العالمية، الذي سيتم تنفيذه على مراحل عدة، منها 600 ميجاواط يتم طرحها من قبل مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في مناقصة عامة خلال العام الحالي، بينما يقوم صندوق الاستثمارات العامة وشركاؤه المختارون بتطوير 2 جيجاواط من قدرة المشروع.

ويستهدف مشروع الفيصلية للطاقة الشمسية بمنطقة مكة المكرمة مواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد السكان وضيوف الرحمن، وما يترتب عليها من زيادات متوقعة في الطلب على الكهرباء والطاقة النظيفة.

ويوفر المشروع ميزات عدة منها تغذية الشبكة الكهربائية في المنطقة الغربية في أوقات الذروة، ورفع أمن ومرونة الطاقة الكهربائية، وتغذية مدينة الفيصلية بالطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص استثمارية وصناعية يترتب عليها إيجاد وظائف تسهم في استيعاب وتطوير القدرات السعودية.