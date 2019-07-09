شكرا لقرائتكم خبر عن «التقاعد»: برنامج «مساكن» إلى سن 75 عاما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عدلت المؤسسة العامة للتقاعد شروط برنامج «مساكن» ليصبح التمويل حتى سن 75 عاما بدلا من عمر 70 عاما، بهدف تمكين شريحة أوسع من الموظفين أو المتقاعدين من الاستفادة من البرنامج.

وينفذ البرنامج من خلال تمويل قائم على صيغة المرابحة المتوافقة مع أحكام الشريعة، إذ تشتري المؤسسة العقار (فيلا، دوبلكس، شقة، عمارة، أرض) وتملِّكه لمن يرغبه موظف أو متقاعد بالتقسيط وهامش ربح ثابت

ويستفاد من برنامج «مساكن» الموظفين والمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ويمتاز بعدة مزايا، منها: فترة سماح من 3 - 6 أشهر للسداد، وإمكانية التضامن بين الزوجين، وفترة سداد حتى عمر 75 عاما.