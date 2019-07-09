شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة: 3200 وظيفة موسمية بـ«الأدلاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

عينت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة 3200 موظف موسمي من بين 5 آلاف متقدم لقطاعاتها المعنية بأعمال الحج، لدعم موظفيها الرسميين في تقديم خدمة مميزة للحجاج زائري المسجد النبوي في الموسمين قبل وبعد الحج.

من جانبه، أوضح رئيس المؤسسة حاتم بالي أن المؤسسة أكملت الإجراءات النظامية للتوظيف الموسمي، إذ جرى التدقيق للمتقدمين في بهو المؤسسة لأيام عدة، وإرسال رسائل نصية لمن استوفوا شروط التقديم، وتعيينهم وكتابة العقد الموسمي.

وأضاف أن خطة الحج ستشهد إضافات جديدة تسهم في نجاح خطة إمارة منطقة المدينة المنورة للموسم، بقيادة أمير المنطقة رئيس لجنة الحج بالمدينة الأمير فيصل بن سلمان، وخطة وزارة الحج والعمرة التي تتماشى مع توجهات قادة البلاد في خدمة ضيوف الرحمن.