شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق في تجاوزات القطاع العام.. برنامج لمنسوبي 6 جهات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

تعقد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، بالتعاون مع الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، برنامجاً تدريبياً بعنوان «إجراء وإدارة التحري والتحقيق الناجح في القطاع العام» لمدة 4 أيام، وذلك في مركز نزاهة للتدريب بمقر الهيئة بالرياض، خلال الفترة من 8 - 11/7/2019، وبمشاركة مختصين من هيئة القضاء على الفساد الإندونيسية، وبحضور عدد من المختصين في 6 وزارات وجهات حكومية تشمل وزارتي الداخلية والمالية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، والنيابة العامة، وديوان المراقبة العامة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين بإجراء وإدارة التحري والتحقيق للمخالفات والتجاوزات التي يمكن أن ترتكب في القطاع العام، والتعرف على جمع الأدلة وترتيبها في المراحل السرية والعلنية.

ويأتي تنظيم «نزاهة» لهذا البرنامج التدريبي انطلاقاً من اختصاصها في تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية حول الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.