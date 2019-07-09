شكرا لقرائتكم خبر عن فيصل بن خالد: زيادة ساعات عمل 55 مورداً للمياه والان مع التفاصيل

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وجه أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، المديرية العامة لخدمات المياه بالمنطقة بزيادة ساعات التشغيل لـ55 مورداً للمياه من 12 إلى 18 ساعة يومياً وبكمية مياه تزيد عن 18000م3 يومياً، وذلك لتوفير خدمات المياه وزيادة وتحسين وتجويد أداء موارد البادية لتغطية حجم الطلب على المياه من قبل مالكي الثروة الحيوانية، وتشغيل أشياب وخزانات المياه المفتوحة داخل المراكز والقرى لأصحاب الماشية وتجهيز وإنشاء خزانات «برك» لاستيعاب الطلب المتزايد في مراكز حزم الجلاميد والسليمانية وأم خنصر، واعتماد وإنشاء مورد جديد لدعم مورد مركز السليمانية لتغطية حجم الطلب اليومي المتزامن مع توافد أغلب مربي الثروة الحيوانية بالمملكة ودول الخليج على المنطقة، الذي تجاوز 500 صهريج يومياً، خلال الموسم الربيعي غير المسبوق لهذا العام. وشدد على ضرورة التقيد بأسعار تعبئة المياه، ومتابعة أي تغير من خلال الزيارات الميدانية، موجهاً إدارة خدمات المياه بتطبيق التعليمات والأنظمة الخاصة بمتطلبات دخول الصهاريج للأشياب.

وتسلّم خلال استقباله في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عافت بن حمدان الشراري، تقريراً عن المشاريع المنجزة خلال النصف الأول لعام 2019. واستمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، والمشاريع الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز.