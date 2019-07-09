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فهد بن سلطان يلتقي نائب الشؤون الإسلامية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) Okaz_online

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحّب أمير المنطقة بالدكتور سعيد مثنياً على جهود الوزارة وما تقوم به من أعمال.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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