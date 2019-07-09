شكرا لقرائتكم خبر عن فهد بن سلطان يلتقي نائب الشؤون الإسلامية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (تبوك) Okaz_online

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز بمكتبه بالإمارة أمس، نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحّب أمير المنطقة بالدكتور سعيد مثنياً على جهود الوزارة وما تقوم به من أعمال.