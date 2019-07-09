شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: تسليم الإسكان مليون م2 في مربة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

أنهت أمانة منطقة عسير إعداد الرفوعات المساحية المتعلقة بعدد من المواقع الحكومية بمركز مربه التي تجاوزت مساحتها نحو مليون متر مربع تمهيداً لتسليمها لوزارة الإسكان. وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الانتهاء من الرفوعات المساحية المتعلقة بعدد من المواقع الحكومية بمربة وتبتيرها بشكل كامل. مؤكدا أن هذه الخطوة جاءت حرصا من الأمانة للمحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها وجار العمل على تسليمها لوزارة الإسكان.

من جهة أخرى، استقبلت خدمة «عون» التي تقدمها أمانة منطقة عسير أكثر من 16 بلاغاً منذ تدشينها الأسبوع الماضي. وأوضح أمين منطقة عسير أن الخدمة تعنى بتقديم خدمة المساعدة على الطريق في كافة مدن ومحافظات المنطقة على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع. مبيناً أن الخدمة تقدمها أمانة المنطقة وبلدياتها التابعة لها مجانا، إذ تم توفيرها لمساعدة قائدي المركبات في حال حدوث أي اضطرار للتوقف سواء لإصلاح عجلة أو نفاد وقود أو أي أعمال ميكانيكية أخرى يمكن معالجتها بالموقع، إضافة إلى أن هذه المبادرة يقوم عليها فنيون مدربون ومؤهلون للتعامل مع مثل هذه الحالات.