شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير جازان: أنجزوا طريق الطوال الشقيق في أسرع وقت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)

وجه نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز مدير عام الطرق بجازان والقائمين على مشروع طريق «الطوال - الشقيق» بمضاعفة الجهود لإنجازه في أسرع وقت ممكن وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك، مؤكداً حرصه الشخصي على المتابعة الدائمة للمشاريع الجاري تنفيذها في المنطقة، ومشدداً على أهمية المشروع الذي يعد الشريان الرابط بين منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة مروراً بمنطقتي عسير والباحة.

جاء ذلك إثر تفقده أمس سير العمل بمشروع طريق «الطوال - الشقيق» الذي يعد جزءاً من الطريق الساحلي «جدة - جازان». واطلع خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع، الذي تم استلام أكثر من 80 كيلومترا منه استلاماً نهائياً، فيما يجري حالياً تنفيذ بقية أجزائه تمهيداً لاستلامها خلال الفترة القادمة، واستمع لشرح مفصل من مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس مبارك المطوع عن المشروع الذي ينفذ على امتداد منطقة جازان من مركز الشقيق شمالاً وصولاً إلى محافظة الطوال بالشريط الحدودي بالمنطقة بطول 165 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.5 مليار ريال.