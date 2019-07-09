شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يستعرض مشاريع الصحة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (سكاكا) Okaz_online استعرض أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، سير العمل في القطاعات الصحية بالمنطقة ومحافظاتها، والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المستشفيات ومراكز طب الأسرة، وذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

استعرض أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، سير العمل في القطاعات الصحية بالمنطقة ومحافظاتها، والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في المستشفيات ومراكز طب الأسرة، وذلك خلال لقائه بمكتبه بالإمارة أمس، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يستعرض مشاريع الصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.