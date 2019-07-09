شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي الرياض: وقعنا 6 اتفاقات مع الجمعيات الخيرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

‏ أبرم المجلس البلدي لمدينة الرياض 6 مذكرات تفاهم مع عدد من الجمعيات الخيرية والمتخصصة، تتضمن إكرام عابري السبيل (مكارم)، البر، حفظ النعمة، مساندة كبار السن (وقار)، والجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وجمعية أسر التوحد.

وأوضح رئيس المجلس البلدي خالد العريدي أن مذكرات التفاهم تأتي لتحقيق تكامل الجهود والتعاون على الخير والنفع العام عبر تنسيق عدد من الأعمال والمشاريع المشتركة مع الجهات والجمعيات المتخصصة، ومنها السعي لتطوير الخدمات البلدية المقدمة لذوي الإعاقة وكبار السن في مدينة الرياض، فضلاً عن إمكانية إشراك بعضها في الزيــارات الميدانيــة للمجلس في الأمور التي تتعلق باختصاصها، وكذلك إحالــة عــدد مــن الملفــات إليها للاســتفادة مــن الــرأي المتخصص. وتتضمن مذكرة التفاهم المبرمة مع جمعية (مكارم) تشغيل الديوانيات التي تخدم عابري السبيل القادمين من خارج الرياض، والسعي لتطوير الخبرات المنقولة في مجالات الصيانة والضيافة وتنفيذ عدد خمس ديوانيات في خمسة مواقع بالقرب من المساجد التي تقام فيها الصلاة على الجنائز. وتضمنت مذكرتا التفاهم مع جمعيتي البر وحفظ النعمة القيام بتنفيذ حملة توعوية حول حفظ النعمة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بذلك. وأما مذكرة التفاهم مع جمعية وقار فتضمنت تطوير الخدمات البلدية المقدمة لكبار السن في مدينة الرياض بما لا يقل عن خدمة واحدة خلال فترة هذه المذكرة، وإنجاز ما لا يقل عن مشروع بحثي مشترك بين الطرفين. فيما تضمنت مذكرتا التفاهم مع الجمعية التكاملية لذوي الإعاقة، وجمعية أسر التوحد تطوير الخدمات البلدية المقدمة لذوي الإعاقة في مدينة الرياض، وإنجاز ما لا يقل عن مشروع بحثي مشترك بين الطرفين.