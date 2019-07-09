انطلاق فعاليات الليالي الصيفية بـ "فنون الطائف"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الطائف

انطلقت مساء أمس "الاثنين" فعاليات الليالي الصيفية في جمعية الثقافة والفنون بالطائف بحضور عدد من المثقفين والمسرحيين من مختلف مناطق المملكة حيث أقام المنتدى الثقافي برنامجاً أدبياً بعنوان "القراءة للجميع" من خلال عرض عدد من الإصدارات المطبوعة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

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كما قدّمت فرقة مسرح الطائف العرض الأول لمسرحية "كافي" تأليف فهد ردة الحارثي وإخراج سامي صالح الزهراني والتي تضمّنت على عدد من المشاهد الدرامية لعدد من الأصدقاء يناقشون أحداثهم اليومية داخل "المقهى" الذي استخدم شكلاً ومكاناً للعرض المسرحي.

يشار أن المسرحية من تمثيل "عبدالإله السحيمي ، ممدوح الغشمري ، بدر الغامدي ، عبدالرحمن المالكي ، مطر السواط" بالإضافة إلى مخرج العمل الفنان سامي الزهراني .

يذكر أن فعاليات الليالي الصيفية بجمعية الثقافة والفنون بالطائف مستمرة حيث سيقام مساء اليوم "الثلاثاء" ورشة الخط العربي بإشراف الخطاط ماجد الشنقيطي كما سيقام أمسية شعرية لعدد من شعراء الشعر النبطي بالطائف.