شاهد.. ولي العهد يعزي الأميرَيْن سعود ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما

دبي - بواسطة محمد فارس قدَّم سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، واجب العزاء للأميرَيْن سعود بن نايف ومحمد بن نايف في وفاة والدتهما الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد -رحمها الله-. وتم تداول مقطع الفيديو على قنوات ووسائل التواصل على نطاق كبير. إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO

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