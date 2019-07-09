وفاة شخصين وإصابة 4 في تصادم مروع بـ«خمرة جدة»

لقي شخصان مصرعهما وأصيب أربعة آخرون، نتيجة تصادم مروع لسيارة صغيرة بشاحنة، في الخمرة بمحافظة جدة.

وقال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد؛ إنه ورد بلاغ إلى عمليات الهلال الأحمر 997 صباح اليوم الاثنين عن حادث تصادم، نتج عنه تعدد إصابات حسب البلاغ الوارد إلى العمليات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم توجيه أربع فرق إسعاف إلى الموقع، وعند وصول أول فرقة إسعاف من الهلال الأحمر بالخمرة إلى الموقع؛ اتضح وجود ست حالات؛ منها حالتا وفاة، وأربع إصابات، اثنتان منها خطيرتان والأخريان متوسطتان.

وأضاف: «وعليه، تم التعامل مع الإصابات إسعافيًّا بالموقع ثم تم نقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، بحضور القائد الميداني سلطان الثقفي».