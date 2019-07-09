

طوكيو 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

ارتفع المؤشر الياباني القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر القياسي 0.30 في المئة إلى 21598.15 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.22 في المئة إلى 1581.90 نقطة.

// انتهى //

06:38ت م

0008





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / المؤشر الياباني يرتفع 0.3% في بداية التعامل في طوكيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.