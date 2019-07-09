سياسي / اهتمامات الصحف الليبية



طرابلس 06 ذى القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

ركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،على جهود المجلس الرئاسى بخصوص توفير كافة الإحتياجات إلى أسر النازحين فى مناطق الحرب ، موضحة دعوة لجنة الأزمة كافة البلديات إلى تحمل مسؤولياتها، وبذل المزيد من الجهود في مساعدة وتوفير الخدمات للنازحين خارج وداخل مراكز الاستضافة، مشيرةً إلى أنها تبحث مع القطاعات المعنية بشكل مستمر لحل أفضل للإشكاليات والمختنقات لدى تلك الفئة من المواطنين.

وأشارت الصحف إل تصريحات رئيس مجلس النواب عقيله صالح ، وتأكيده أنه لا يجوز أن تصل عائدات النفط والغاز إلى المصرف المركزي في طرابلس وهو تحت سيطرة الجماعات الإرهابية،موضحا

أنه ” طلب إشرافا أمميا على اموال البنك المركزي لتوزيع الدخل على الليبيين بالتساوي”.

وواصلت الصحف اهتمامها بالأوضاع العسكرية والأمنية ، مشيرة إلى تصاعد حدة الإشتباكات بين قوات الجيش وقوات حكومة الوفاق على عدة محاور جنوب العاصمة وسط سقوط المزيد من القتلى والجرحى من كلا الطرافين ، مبينة أن مساعى قبلية من مصراتة تقوم بوساطة مع القيادة العامة للجيش من أجل وقف إطلاق النارلتجنيب الليبين المزيد من القتل والدمار..

وتطرقت الصحف إلى زيارة وزير الداخلية فتحي باشاغا،إلى الجزائررفقه وفد أمنى رفيع المستوى ولقاؤه رئيس الوزراء الجزائرى نور الدين بدوى ، معتبرا أن التطورات في المنطقة تفرض أهمية تفعيل التعاون الأمني بين الجزائر وليبيا والانطلاق إلى الأمام في مواجهة خطر الإرهاب والجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.

وتطرقت الصحف إلى تصريحات نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز،وقولها إن زيارة أعضاء البعثة إلى مدن ليبيا، تدعم النسيج الاجتماعي، وهدفها لم شمل الليبيين،

نؤكدة أن اللقاءات كانت مهمة، لتبادل الآراء، وبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والإنسانية في ليبيا، وجهود بعثة الأمم المتحدة في هذا الصدد، مشيدة بدور مجلس النواب في حل الأزمة السياسية في البلاد.

وعرجت الصحف على لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا، وذلك على هامش رئاسته لقمة الاتحاد الأفريقي بالنيجر ، وناقشا

الملفات الإقليمية، وتم التطرق إلى عدد من القضايا، خاصةً ليبيا، حيث أكد السيسي حرص مصر على وحدة واستقرار ليبيا، ودعمنا الدائم لكافة خطوات التسوية السياسية بالبلاد، وجهود الجيش الوطني في القضاء على الإرهاب .

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