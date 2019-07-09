سياسي / مادورو يعلن عن بدء المفاوضات مع المعارضة الفنزويلية في بربادوس



مكسيكو 06 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 09 يوليو 2019 م واس

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم أمس الاثنين عن بدء العملية التفاوضية مع المعارضة في جزيرة بربادوس.

وقال مادورو عبر التلفزيون الحكومي : "اليوم ، 8 يوليو ، بدأت عملية الحوار مع المعارضة الفنزويلية بمشاركة حكومة النرويج في جزيرة بربادوس"​​​.

وأضاف :" بداية مشجعة للغاية ، لدي رسائل ذات صلة من رئيس وفدنا عن بدء المفاوضات اليوم".

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06:38ت م

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