ساعات قليلة تفصلنا عن صرف الدفعة 20 من حساب المواطن ca.gov

نتابع معكم متابعينا الكرام في موقع نجوم مصرية أخبار حساب المواطن ،حيث يفصلنا يوم واحد على صرف الدفعة العشرين من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية ، حيث نشر الحساب الرسمي التابع لبرنامج المواطن ” خدمة العملاء ” على موقع التواصل الإجتماعي تويتر على أنه متبقي يوم واحد فقط على صرف الدفعة العشرين من الدعم ، كما وقد نوه على ضرورة الإسراع بالتسجيل من قبل المواطنين الراغبين الذين لم يسجلوا بعد ، وقد كشفت على أنه سوف يتم الإنتهاء من عملية التسجيل فور الإعلان عن إيداع الدفعة الجديدة .

ويعتبر حساب المواطن من أبرز البرامج التمويلية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية ، وذلك بهدف تقديم الدعم للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل من أجل مواجهة غلاء المعيشة والأسعار ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة على السلع والخدمات ، وذلك بالتزامن مع تطبيق رؤية المملكة 2020 من اجل تحسين وتحقيق التوازن الإقتصادي والمالي في المملكة .

شروط التسجيل في حساب المواطن

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل . أن يكون المتقدم مقيم في المملكة العربية السعودية، إقامة دائمة. أن لا يتواجد في إي من دور الأيواء الحكومية أو السجون . توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، وتعتمد معايير الإستحقاق على إجمالي دخل الأسر وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً .

التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن

دعت الصحفة الرسمية لحساب المواطن في موقع التواصل الإجتماعي توتير على كافة الراغبين بالتسجيل في الدفعة الـ 21 للإسراع في التسجيل قبل يوم 10 يوليو الجاري ، وذلك من أجل التمكن من الإستفادة من الدعم المالي للبرنامج بالدفعة الجديدة والتي سوف تكون في شهر أغسطس ويمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي من هــــنـــا

Advertisements