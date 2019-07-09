- 1/2
- 2/2
استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الإثنين، المواطن “عبدالله بن صبحي البناقي” الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه، استجابة لشفاعة أمير المنطقة.
وحثّ أمير المنطقة المواطنين على تعميق مبدأ التسامح وحل النزاعات والتصالح في الخصومات، مقدماً الشكر لذوي القتيل على تجاوبهم وتفاعلهم في عتق رقبة الجاني. كما أشار أمير الشمالية إلى توجيهات القيادة وحرصها الدائم على الإصلاح بين أبناء المجتمع، حيث كان ضمن الحضور رئيس لجنة إصلاح ذات البين، محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل، ومعرف البناق الشيخ مطيلق البناقي، وفرحان البناقي.
كانت هذه تفاصيل خبر استجابةً لشفاعة أمير منطقة الحدود الشمالية.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه -صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.