استجابةً لشفاعة أمير منطقة الحدود الشمالية‎.. مواطن يعفو عن قاتل ابنه -صور

استقبل أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، اليوم الإثنين، المواطن “عبدالله بن صبحي البناقي” الذي أعلن عفوه عن قاتل ابنه، استجابة لشفاعة أمير المنطقة.

وحثّ أمير المنطقة المواطنين على تعميق مبدأ التسامح وحل النزاعات والتصالح في الخصومات، مقدماً الشكر لذوي القتيل على تجاوبهم وتفاعلهم في عتق رقبة الجاني. كما أشار أمير الشمالية إلى توجيهات القيادة وحرصها الدائم على الإصلاح بين أبناء المجتمع، حيث كان ضمن الحضور رئيس لجنة إصلاح ذات البين، محمد بن عبدالعزيز أبا الخيل، ومعرف البناق الشيخ مطيلق البناقي، وفرحان البناقي.