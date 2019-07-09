افتتاح أكبر قبة بانورامية دعوية على مستوى المملكة بالمندق

افتتح محافظ المندق، محمد بن معيض الفايز، أمس الأحد، أكبر قبة بانورامية بصرية دعوية على مستوى المملكة، وذلك بمنتزه الخلب شمال المدينة.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير المكتب التعاوني بدوس، صالح بن محمد البهجة، وجّه فيها الشكر لأمير منطقة الباحة على الرعاية والدعم والاهتمام بالشأن الدعوي على وجه الخصوص، وتم بعد ذلك تقديم عرض مرئي عن المشروع. وفي ختام الحفل جرى تكريم الجهات الراعية والداعمة وتقديم الهدايا والدروع التذكارية.