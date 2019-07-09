افتتح محافظ المندق، محمد بن معيض الفايز، أمس الأحد، أكبر قبة بانورامية بصرية دعوية على مستوى المملكة، وذلك بمنتزه الخلب شمال المدينة.
وبدأ الحفل بكلمة لمدير المكتب التعاوني بدوس، صالح بن محمد البهجة، وجّه فيها الشكر لأمير منطقة الباحة على الرعاية والدعم والاهتمام بالشأن الدعوي على وجه الخصوص، وتم بعد ذلك تقديم عرض مرئي عن المشروع. وفي ختام الحفل جرى تكريم الجهات الراعية والداعمة وتقديم الهدايا والدروع التذكارية.
كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أكبر قبة بانورامية دعوية على مستوى المملكة بالمندق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.