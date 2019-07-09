«مفقود أبيار الماشي».. خرج منذ أسبوع ولم يعد وعائلته تناشد مساعدتهم في العثور عليه

تعيش أسرة فوزان هديبان الرميثي المعروف بـ«مفقود قرية أبيار الماشي»، حالة قلق بعد مضي أكثر من أسبوع على اختفائه دون التوصل إلى معلومات بشأنه، فيما لا تزال عائلته تنتظر العثور عليه، بعد تكثيف البحث عنه.

وأوضح بدر الرميثي (شقيق المفقود) لـ «عاجل» أن عمليات البحث شملت كافة المستشفيات الحكومية والخاصة بالمدينة بالمنورة، دون أثر يذكر للمفقود، فيما تواصل الفرق التطوعية بحثها عنه.

وأشار الرميثي إلى أن العائلة تتلقى يوميًّا اتصالات من أشخاص يعتقدون أنهم رأوه، وعند التثبت من معلوماتهم يتبين عدم صحتها، مناشدًا أهالي المدينة المنورة وما جاورها، مساعدة العائلة في التوصل إلى أي دليل يؤدي إلى العثور عليه.

وكان الرميثي قد خرج من استراحة في قرية «أبيار الماشي» صباح يوم الجمعة الماضي، مرتديًا بنطالًا أسود وقميصًا رصاصيًّا ولم يعد، فيما جدد شقيقه دعوة من يشاهده ولديه معلومات عنه، إلى التواصل مع العائلة عبر الرقم: 0551005494.