استمرار الحركة الجوية بمطار أبها بعد اعتراض طائرة مسيرة للحوثيين

استمرت الحركة الجوية في مطار أبها على طبيعتها، مساء اليوم الاثنين، بعد اعتراض ما يعتقد أنه طائرة مسيرة للحوثيين، حسبما أفادت فضائية «العربية» في نبأ عاجل لها. هذا وستوافيكم «عاجل» بمزيد من التفاصيل فور ورودها

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