الغذاء والدواء: السماعات الشخصية تعادل شدة صوت محرك الطائرة

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من أضرار السماعات الشخصية على السمع في حالة تجاهل ضوابط استخدامها.

وأضافت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مستوى الصوت بالسماعات الشخصية، قد تسبب أضرارًا، خصوصًا أن أعلى مستوياتها قد يصل إلى 136 ديسبل، وهو ما يعادل شدة صوت محرك الطائرة من الخارج.

وينصح خبراء في منظمة «سيراتوما» للنطق والسمع بألا يتجاوز مستوى شدة الصوت عند الاستماع للموسيقى بشكل متواصل في سماعات الرأس أو سماعات الأذنين 85 ديسبل، أي قيمة متوسطة في معظم الأجهزة الحديثة التي تصدر صوتًا بشدة تتراوح بين 60 و110 ديسبل.

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وكانت إحصاءات نشرتها منظمة الصحة العالمية، خلال العام 2015، أوضحت خلالها أن 1.1 مليار شباب حول العالم قد يتعرضون لخطر فقدان السمع بسبب ممارسات الاستماع غير المأمونة، باستخدام سماعات الأذن، بينما يعاني أكثر من 43 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 12 و35 عاماً من فقدان السمع المسبِّب للعجز والناجم عن أسباب مختلفة.

وأوضحت المنظمة، عبر موقعها الإلكتروني، أن نحو 50% من الأشخاص يستمعون إلى مستويات غير مأمونة من الصوت باستخدام أجهزة الاستماع الشخصية مثل مشغلات «إم بي ثري» والهواتف الذكية، بينما يتعرض حوالي 40% إلى مستويات الصوت التي قد تسبب الضرر في الملاهي.

ونصحت المنظمة بتقليل الاستعمال اليومي لأجهزة الاستماع الشخصية، إلى أقل من ساعة في اليوم، حفاظًا على حاسة السمع.