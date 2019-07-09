سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 09-07-2019 بالريال السعودي

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 09-07-2019 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمدخرين والمستثمرين وأصحاب المحلات عن أسعار الذهب في المملكة ، حيث يعتبر هذا المعدن من أبرز وأهم المعادن في العالم ، حيث يستخدم في الزينة وفي الإستثمار والإدخار ، ويبحث عنه بكثرة الشباب المقبلين على الزواج من أجل تجهز فرحهم ، ويتحكم في قيمة الذهب العديد من العوامل ، ومن أبرز تلك العوامل العرض والطلب على السلعة ، بالإضافة إلى سعر الدولار الأمريكي في المملكة ، هذا ويعاني الذهب في الفترة الأخيرة من التذبذب في الأسعار والقيمة .
سعر الذهب في السعودية اليوم
يشهد سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية تذبذب في الأونة الأخيرة ، وذلك بسبب إرتفاع وإنخفاص قيمة الدولار الأمريكي ، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال هذا الجدول كافة اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, عيار 22, عيار 18, عيار 14, عيار 12 ) في السعودية ، وسوف نقوم بنشر قيمة وأسعار الذهب في موقعنا بشكل دوري ، ويوضح الجدول التالي كافة الأسعار عند جميع العيارات للذهب :-
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اسعار الذهب عيار 24
|168.34 ريال سعودي
|$44.88
|سعر الذهب عيار 22
|154.31 ريال سعودي
|$41.14
|اسعار الذهب عيار 21
|147.30 ريال سعودي
|$39.27
|اسعار الذهب عيار 18
|126.26 ريال سعودي
|$33.66
|سعر الذهب عيار 14
|98.20 ريال سعودي
|$26.18
|سعر الذهب عيار 12
|84.17 ريال سعودي
|$22.44
|اسعار أوقية الذهب
|5,235 ريال سعودي
|$1,396
|اسعار جنيه الذهب
|1,178 ريال سعودي
|$314.17
|اسعار كيلو الذهب
|168,338 ريال سعودي
|$44,881