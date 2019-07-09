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سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 09-07-2019 بالريال السعودي

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نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية سعر الذهب في دولة المملكة العربية لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 09-07-2019 ، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمدخرين والمستثمرين وأصحاب المحلات عن أسعار الذهب في المملكة ، حيث يعتبر هذا المعدن من أبرز وأهم المعادن في العالم ، حيث يستخدم في الزينة وفي الإستثمار والإدخار ، ويبحث عنه بكثرة الشباب المقبلين على الزواج من أجل تجهز فرحهم ، ويتحكم في قيمة الذهب العديد من العوامل ، ومن أبرز تلك العوامل العرض والطلب على السلعة ، بالإضافة إلى سعر الدولار الأمريكي في المملكة ، هذا ويعاني الذهب في الفترة الأخيرة من التذبذب في الأسعار والقيمة .

سعر الذهب في السعودية اليوم

يشهد سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية تذبذب في الأونة الأخيرة ، وذلك بسبب إرتفاع وإنخفاص قيمة الدولار الأمريكي ، وسوف نقدم لكم متابعينا الكرام من خلال هذا الجدول كافة اسعار الذهب بجميع عياراته (عيار 24, عيار  22,  عيار 18, عيار  14,  عيار 12 ) في السعودية ، وسوف نقوم بنشر قيمة وأسعار الذهب في موقعنا بشكل دوري ، ويوضح الجدول التالي كافة الأسعار عند جميع العيارات للذهب :-

الوحدة ريال سعودى دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 168.34 ريال سعودي $44.88
سعر الذهب عيار 22 154.31 ريال سعودي $41.14
اسعار الذهب عيار 21 147.30 ريال سعودي $39.27
اسعار الذهب عيار 18 126.26 ريال سعودي $33.66
سعر الذهب عيار 14 98.20 ريال سعودي $26.18
سعر الذهب عيار 12 84.17 ريال سعودي $22.44
اسعار أوقية الذهب 5,235 ريال سعودي $1,396
اسعار جنيه الذهب 1,178 ريال سعودي $314.17
اسعار كيلو الذهب 168,338 ريال سعودي $44,881

 

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