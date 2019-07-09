بيان من القنصلية في نيويورك بشأن قاسم عداوي المختفي في شلالات نياجرا

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت القنصلية العامة للمملكة في نيويورك، بيانًا لتوضيح مستجدات اختفاء متابعات الخليج 365 قاسم بن يحيى عداوي في شلالات نياجرا بولاية نيويورك.

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وقالت القنصلية: إنه انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالاهتمام بكافة قضايا المواطنين السعوديين، فقد قامت القنصلية العامة بنيويورك بمباشرة حالة فقدان متابعات الخليج 365 قاسم بن يحيى عداوي بعد تلقيها اتصالًا هاتفيًّا يوم الأحد الماضي في تمام الساعة 12 و47 دقيقة صباحًا يفيد بفقدان عداوي في شلالات نياجرا بولاية نيويورك أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه، حيث ترك متابعات الخليج 365 المذكور عائلته في السيارة وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه.

وأكدت القنصلية أنها تواصلت مع مركز الشرطة حيث أفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، ولا زالت عملية البحث قائمة للعثور عليه وتحديد هويته.

وتابعت أنها تواصلت أيضًا مع زوجة متابعات الخليج 365 وذويه وإطلاعهم على المستجدات، وأنها على أتم الاستعداد لتقديم كافة الدعم والرعاية للأسرة، مؤكدةً أن هذا يأتي بناءً على توجيهات ومتابعة من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وانطلاقًا من حرصها الدائم على سلامة المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم كافة المساعدات لهم في حالة الحاجة على مدار اليوم خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية.