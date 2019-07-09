ريما بنت بندر تقدم أوراق اعتمادها لترامب كسفيرة للمملكة لدى واشطن

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت الأميرة ريما بنت بندر، يوم أمس الاثنين، أوراق اعتمادها للرئيس دونالد ترامب، كسفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

Advertisements

وقالت الأمير ريما بنت بندر: إنها نقلت تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس ترامب والشعب الأمريكي.

وتابعت: سأسعى إلى بذل كافة الجهود لخدمة مصالح وطني ومواطنيه وتعزيز علاقاتنا الإستراتيجية.

ونشرت الأميرة ريما صورة تجمعها بالرئيس ترامب من البيت الأبيض عقب تقديم أوراق اعتمادها.