حساب المواطن يعلن يوم واحد يفصلنا عن إيداع الدفعة العشرين

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل حساب المواطن ، حيث نشر حساب خدمة العملاء التابع لبرنامج المواطن من خلال موقع التواصل الإجتماعي تويتر على أنه يفصلنا يوم واحد فقط من اجل إيداع الدفعة العشرين من الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية ، حيث يعتبر البرنامج من أبرز البرامج التمويلية التي تقدمها الحكومة في المملكة ، وتعمل الحكومة على مساعدة المواطنين من أجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع الإسعار ، وذلك بعد فرض الضريبة المضافة منذ بداية العام المنصرم ، وتهدف المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق رؤيتها لعام 2020 ، وتهدف إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

موعد إيداع الدفعة العشرين من حساب المواطن

يستأل العديد من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية فقد أعلن حساب المواطن في دولة المملكة من خلال مواقع التواصل الإجتماعي على أنه سيتم إيداع الدفعة العشرين لمستحقي الدعم من مستفيدي البرنامج يوم الإربعاء غداً الموافق 10-07-2019 ، وقد دعا الحساب لإستخدام الحاسبة التدقيرية من اجل معرفة قيمة الإستحقاق في حساب من خلال إستخدام الحاسبة الدعم التقديرية من خلال الرابط التالي هـــنـــا

شروط الأهلية في حساب المواطن

أن يكون المسجل سعودي الجنسية ، ويستثني من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل . أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ 12 شهراً الماضية . عدم تواجد المستفيد في إي من دور الأيواء الحكومية أو السجون . توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة ، تعتمد معايير الإستحقاق على إجمالي دخل الأسر وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عام.

التسجيل في حساب المواطن

دعا القائمون على برنامج حساب المواطن كافة المواطنين الراغبين للتسجيل في الدفعة الجديدة من الدعم للإسراع في التسجيل في الدفعة الجديدة من اجل الإستفادة من الدفعة القادمة في شهر أغسطس ، وقد نوه البرنامج على أنه سوف ينتهي التسجيل يوم غداً للدفعة الواحد والعشرين ، ويمكنك عزيزي المواطن من خلال الرابط التالي هــــنــا