رابط فحص صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي عن شهر ذو القعدة 1440

نتابع معكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية كافة تفاصيل واخبار مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث تقدم الحكومة المساعدات المالية للمواطنين في المملكة من ذوى الدخل المحدود والدخل المتوسط ، والأسر التي لا تقدر على تلبية الإحتياجات الأساسية ، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع والمحروقات ، وذلك بعد تطبيق الضريبة المضافة والقيام بالعديد من الإصلاحات الإقتصادية والتي تهدف إلى تحقيق التوازن الإقتصادي والمالي في دولة المملكة ، وتطبيق رؤية المملكة للعام 2020 .

تعرف على شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

أن لا يقل عمر المواطن المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن 35 عاماً . أن الحد الأعلى للمساعدات المقطوعة التي تمنح للمواطنين 30000 ريال سعودي . أن يكون المتقدم إعانة الضمان الاجتماعي من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل . يتم تحديد قيمة هذه الإعانات بعد تحديد دخلها الشهري وعدد أفرادها . لا يتخطى دخل الأسرة الشهري الحد المانع للصرف الذي حددته وزارة العمل .

رابط الإستعلام في الضمان الاجتماعي

كشفت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن رابط من أجل التسجيل والإستعلام عن مساعدة المقطوعة ، وقد ناشدت كافة المواطنين من ذات الدخل المحدود أو الدخل المتوسط أو التي لا تقتدر على تلبية إحتياجاتهم الخاصة من أجل التسجيل بياناتهم من أجل حجز دور لهم من أجل الحصول على الإعانة ، حيث يهتم الضمان الإجتماعي بتدقيم كل ما هو يهدف إلى مساعدة الأسرة السعودية ، ويمكنك زيارة موقع الوزارة من خلال الرابط التالي هــــنـــا