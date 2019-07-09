شكرا لقرائتكم خبر عن وصول الدفعة الثانية من حجاج إندونيسيا بمبادرة «طريق مكة» إلى المدينة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المدينة المنورة)

وصلت أمس (الاثنين) طائرة الدفعة الثانية من الحجاج الإندونيسيين ضمن مبادرة «طريق مكة» إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على متنها 393 حاجاً وحاجة لأداء فريضة حج هذا العام 1440 وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وتم استقبالهم وسط حفاوة وترحيب، كما قُدمت للحجاج الإندونيسيين باقات الورود وأطباق متنوعة من التمور والحلويات إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حمل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى، معبرين عن شكرهم لقادة المملكة على حفاوة الاستقبال وشمولهم بالخدمة الميسرة، كما عبروا عن سعادتهم وفرحهم أن هيأ الله عز وجل لهم الرحلة الإيمانية للديار المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440.

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وأشاد الحاج لوكيتا في حديثه إلى وكالة الأنباء السعودية (واس) بمبادرة طريق مكة باختصار الوقت والجهد المبذول والتيسير على حجاج بيت الله الحرام من عناء السفر وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وقال الحاج توشيرا: إن مبادرة طريق مكة ليست بغريبة على المملكة العربية السعودية للتسهيل على ضيوف الرحمن لأداء مناسك حجهم.

وعبر الحجاج عن خالص شكره وامتنانه لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين لنسكهم من خلال تسخير كافة الإمكانات وتجنيد جل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة والعودة لأوطانهم سالمين.