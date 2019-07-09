شكرا لقرائتكم خبر عن القنصلية في نيويورك: باشرنا حالة مفقود شلالات نياجرا.. البحث مستمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكدت القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في نيويورك، أنه انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بالاهتمام بكافة قضايا المواطنين السعوديين، فقد قامت القنصلية العامة في نيويورك بمباشرة حالة فقدان المواطن قاسم بن يحيى عداوي، بعد تلقيها اتصالا هاتفيا يوم الأحد 1440/11/4 في تمام الساعة 12:47 صباحا يفيد بفقدان المواطن المذكور في شلالات نياجرا بولاية نيويورك، أثناء رحلة عائلية برفقة زوجته وأبنائه، حيث ترك المواطن المذكور عائلته في السيارة، وقام بالنزول بغرض التقاط بعض الصور، وعندما لاحظت زوجته تأخره قامت بإبلاغ مركز الشرطة في حينه.

وأضافت القنصلية في بيان نشرته عبر حسابها في «تويتر» أنها تواصلت مع مركز الشرطة، حيث أفاد المحقق المسؤول عن القضية بأن التحقيقات الأولية تشير إلى ورود بلاغ من شخص آخر عن سقوط شخص مجهول في أحد الشلالات، ولازالت عملية البحث قائمة للعثور عليه وتحديد هويته.

وأكدت القنصلية أنه بناء على توجيهات ومتابعة من سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، حرصها الدائم على سلامة المواطنين الكرام في الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم كافة المساعدات لهم في حالة الحاجة على مدار اليوم من خلال السفارة وقنصلياتها أو بالاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية للسفارة والقنصليات في خارج أوقات الدوام الرسمية، سائلة الله العلي القدير أن يحفظ جميع المواطنين من كل مكروه.