، الدهاس عقب تغيير "ذاخر" لـ"أذاخر": الحجون وشارع الحج ينبغي إعادة تسميتهما ،

محمد بن مسعود - الدمام - لجنة التسمية والترقيم بالأمانة شرعت في استبدال لوحات الحي

أكد مدير مركز تاريخ مكة المكرمة التابع لدارة الملك عبدالعزيز، الدكتور فواز الدهاس، أن السبب وراء تغيير اسم حي ريع ذاخر إلى "أذاخر" هو ارتباطه بالسيرة النبوية. لافتًا إلى أن التغيير ناقص، وغير مكتمل، وأن هناك أحياء وشوارع في مكة المكرمة سُميت بغير أسمائها، مثل شارع الحج والحجون.

جاء ذلك تعقيبًا على إعلان أمانة العاصمة المقدسة، بعد أن غيرت لوحات اسم "ريع ذاخر" إلى "أذاخر" بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، قال "الدهاس": الاسم الصحيح هو ثنية أذاخر، وله ارتباط بالسيرة النبوية؛ كون النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل يوم فتح مكة من ثنية أذاخر، وكذلك في حجة الوداع".

وأشار إلى أن الاسم الصحيح هو ثنية وليس ريع تأصيلاً لما جاء في السيرة النبوية.

وقال "الدهاس": تقدمت بمشروع بوصفي عضوًا في لجنة التنمية السياحية بالإمارة قبل أكثر من سنة تقريبًا؛ وذلك لتأصيل أسماء المواقع التاريخية بمكة المكرمة، ومن ضمنها ثنية أذاخر كما ذُكرت في السيرة النبوية، وليس ريع ذاخر.

ولفت إلى أن أمانة العاصمة المقدسة صححت اسم الحي تصحيحًا ناقصًا؛ فالمعروف في كتب السيرة النبوية أن الاسم "ثنية" وليس "ريع".

وفي رده على سؤال هل هناك أحياء أخرى في مكة المكرمة أسماؤها كُتبت خطأ؟ قال "الدهاس": هناك أحياء وشوارع بمكة، مثل شارع الحج؛ فهذا الاسم ليس له أصل في التاريخ، والصحيح أن اسمه وادي فخ. مستدلاً بقول بلال بن رباح "ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة ** بفخ وحول أذخر وجليل".

وأضاف: أمانة العاصمة المقدسة اختصرت وقلصت وادي إبراهيم وكأنه من الحرم إلى المسفلة، بينما وادي إبراهيم يبدأ من شمال شرق مكة، بالتحديد من منطقة الحل - طريق السيل، وإذا وصل بين جبلي حراء وثبير (منطقة العدل حاليًا) يسمى وادي مكة السدر، ثم يعتدل إلى الأبطح، ثم إلى الحرم.

وتابع: بالنسبة لاسم الحجون فهو كداء وليس الحجون كما هو معروف اليوم، بحسب السيرة النبوية، وتسمى أيضًا ثنية المدنيين.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة قد غيرت اسم حي "ريع ذاخر" إلى "أذاخر"، وعللت ذلك بحسب النطق الصحيح لاسم الحي، على حد قولها.



وقالت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر": ‏لجنة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة تصحح اسم حي في مكة المكرمة من حي ريع ذاخر إلى حي ريع أذاخر، وذلك حسب النطق الصحيح لاسم الحي، وتستبدل بلوحاته القديمة لوحات حديثة بالاسم الصحيح.