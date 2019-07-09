، أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، اليوم إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في زيارة رسمية، تستغرق أيامًا عدة.
وكان في استقبال سموه بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، وأعضاء السفارة السعودية بموسكو.
ويرافق سموه خلال الزيارة الرسمية وفد، يضم أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، والمدير العام للمكتب الخاص لسمو نائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.
أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسميةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-09
وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، اليوم إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في زيارة رسمية، تستغرق أيامًا عدة.
وكان في استقبال سموه بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، وأعضاء السفارة السعودية بموسكو.
ويرافق سموه خلال الزيارة الرسمية وفد، يضم أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، والمدير العام للمكتب الخاص لسمو نائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:12 AM
وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، اليوم إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في زيارة رسمية، تستغرق أيامًا عدة.
وكان في استقبال سموه بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي، وأعضاء السفارة السعودية بموسكو.
ويرافق سموه خلال الزيارة الرسمية وفد، يضم أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، والمدير العام للمكتب الخاص لسمو نائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.
، أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية ،
المصدر : الخليج 365
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