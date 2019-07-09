محمد بن مسعود - الدمام - لم يعلن عن وقوع أضرار مادية أو بشرية وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك. وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية. زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-09 وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك. وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية. Advertisements 09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440 01:48 AM لم يعلن عن وقوع أضرار مادية أو بشرية لم يعلن عن وقوع أضرار مادية أو بشرية وقع زلزال بقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك. وأفاد مركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، بأن الزلزال وقع على عمق 40 كلم في بحر الملوك غرب مدينة تيرنيت، مشيرًا إلى أنه لم يبلغ عن وقوع أضرار مادية أو بشرية. ، زلزال بقوة 5.8 درجات قبالة سواحل إندونيسيا في بحر الملوك ،

المصدر : الخليج 365

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