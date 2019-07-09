- 1/2
- 2/2
أكمل منتخب تونس الأول لكرة القدم عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة كأس إفريقيا 2019 والمقامة في مصر.
وتغلب منتخب تونس على غانا بعد مباراة مثيرة امتدت لـ 120 دقيقة وركلات ترجيح.
وتقدم منتخب تونس في الدقيقة 73 عن طريق طه الخنسي قبل أن يدرك منتخب غانا التعادل في الدقيقة 91 عن طريق رامي البدوي الذي سجل هدفًا في مرماه.
وفي ركلات الترجيح نجح فاروق مصطفى حارس منتخب تونس والذي شارك بديلاً في ركلات الترجيح للتصدي لركلة ترجيح واحدة كانت كفيلة بصعود منتخب بلاده بعد أن انتهت الركلات الترجيحية بنتيجة 5-4.
كأس إفريقيا: تونس تُقصي غانا بركلات الترجيحصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-09
أكمل منتخب تونس الأول لكرة القدم عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة كأس إفريقيا 2019 والمقامة في مصر.
وتغلب منتخب تونس على غانا بعد مباراة مثيرة امتدت لـ 120 دقيقة وركلات ترجيح.
وتقدم منتخب تونس في الدقيقة 73 عن طريق طه الخنسي قبل أن يدرك منتخب غانا التعادل في الدقيقة 91 عن طريق رامي البدوي الذي سجل هدفًا في مرماه.
وفي ركلات الترجيح نجح فاروق مصطفى حارس منتخب تونس والذي شارك بديلاً في ركلات الترجيح للتصدي لركلة ترجيح واحدة كانت كفيلة بصعود منتخب بلاده بعد أن انتهت الركلات الترجيحية بنتيجة 5-4.
09 يوليو 2019 - 6 ذو القعدة 1440
01:13 AM
أكملت عقد المنتخبات المتأهلة لدور الثمانية
أكمل منتخب تونس الأول لكرة القدم عقد المنتخبات المتأهلة إلى دور الثمانية من بطولة كأس إفريقيا 2019 والمقامة في مصر.
وتغلب منتخب تونس على غانا بعد مباراة مثيرة امتدت لـ 120 دقيقة وركلات ترجيح.
وتقدم منتخب تونس في الدقيقة 73 عن طريق طه الخنسي قبل أن يدرك منتخب غانا التعادل في الدقيقة 91 عن طريق رامي البدوي الذي سجل هدفًا في مرماه.
وفي ركلات الترجيح نجح فاروق مصطفى حارس منتخب تونس والذي شارك بديلاً في ركلات الترجيح للتصدي لركلة ترجيح واحدة كانت كفيلة بصعود منتخب بلاده بعد أن انتهت الركلات الترجيحية بنتيجة 5-4.
، كأس إفريقيا: تونس تُقصي غانا بركلات الترجيح ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر كأس إفريقيا: تونس تُقصي غانا بركلات الترجيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.