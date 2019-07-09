السعودية اليوم / سمو أمير الحدود الشمالية يرأس اجتماع لجنة الحج بالمنطقة



عرعر 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية رئيس لجنة الحج بالمنطقة، أهمية تقديم أفضل الخدمات للحجاج، بما يكفل تأديتهم لعباداتهم في يسر وسكينة.

وقال الأمير فيصل بن خالد بن سلطان: إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعًا في المملكة، إذ تشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -.

جاء ذلك خلال ترأس سموه في قاعة الاجتماعات بمجلس المنطقة اليوم اجتماع لجنة الحج في المنطقة للعام 1440.

ووجه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية جميع القطاعات الحكومية بتكثيف الاستعدادات وتسخير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن ومضاعفة الجهود لخدمة ضيوف الرحمن. بعد ذلك اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، كما ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

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