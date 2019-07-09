السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يصل إلى مدينة موسكو في زيارة رسمية



موسكو 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في استقبال سموه بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة

ويرافق سموه خلال الزيارة الرسمية وفد يضم معالي أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير عام المكتب الخاص لسمو نائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني .

// انتهى //

23:50ت م

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موسكو 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسوصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة اليوم إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.وكان في استقبال سموه بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة السعودية بموسكو.ويرافق سموه خلال الزيارة الرسمية وفد يضم معالي أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير عام المكتب الخاص لسمو نائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني .// انتهى //23:50ت م0279

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