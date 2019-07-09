السعودية اليوم / سمو الأمير فيصل بن نواف يستقبل المواطنين والمسؤولين بمركز صوير



سكاكا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في قصر ليلة عمر بمركز صوير مساء اليوم جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.

كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان ورئيس مركز صوير مشعان بن فرحان البكر ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز التابعة.

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23:32ت م

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