السعودية | “التحالف”: قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “التحالف”: قوات التحالف تعترض وتسقط طائرة “مسيّرة” أطلقها الحوثي باتجاه المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 38 دقيقة - 12:12 صباحًا, 9 يوليو 2019 م المناطق - الرياض صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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