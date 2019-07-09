أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية 

2019-07-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الاثنين، إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

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وكان في استقبال نائب أمير الرياض بالنيابة بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة السعودية بموسكو.

ويرافق الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال الزيارة الرسمية وفد يضم أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير عام المكتب الخاص لنائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.