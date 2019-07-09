اخبار السعوديه

أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية 

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

Advertisements

شكرا لقرائتكم أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية  ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-09

أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية 

متابعات الخليج 365 - الرياض

وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الاثنين، إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

Advertisements

وكان في استقبال نائب أمير الرياض بالنيابة بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة بموسكو.

ويرافق الأمير محمد بن عبدالرحمن خلال الزيارة الرسمية وفد يضم أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير عام المكتب الخاص لنائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية  لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا