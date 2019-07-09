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يريد تعديل اسمه في بطاقة الهوية والأحوال المدنية ترد
متابعات الخليج 365 - الرياض
ردت الأحوال المدنية على مواطن يريد تغيير اسمه في بطاقة الهوية ويريد معرفة الطريقة.
وقالت الأحوال ردًّا على الاستفسار: إنه يجب عليه التقدم لأحد مكاتب الأحوال المدنية بطلب تعديل، وهناك سيتم إفادته بالمطلوب.
كما ردت على تساؤل آخر بشأن تغيير الصورة، وأوضحت أنه لا يتم تغيير الصورة الشخصية إلا بتغيّر الملامح أو بموجب تقارير طبية.
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