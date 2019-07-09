مطالب بـ حظر الببجي في السعودية لما تسببه من خطر على الأطفال حسب المغردون

نرصد لكم متابعينا الكرام من خلال موقع نجوم مصرية كافة أخبار دولة المملكة العربية السعودية ، حيث إنتشر خلال الساعات القليلة الماضية مطالبات بحظر لعبة ببجي PUBG في السعودية ، وذلك بعد إن تم حظرها في دولة الأردن ، وقد اكد العديد من المغردون أنها تدعو إلى العنف وترتبط بجرائم القتل وتدعو إلى العنف والإنتحار التي وقعت في العديد من الدول الأجنبية والعربية ، وخاصة المراهقين والأطفال الذين ينحدعون بهذه اللعبة العنيفة ، وذلك حسب إدعاء العديد من المغرديين .

هشتاق حظر لعبة ببجي PUBG في السعودية

إنتشر وتفاعل العديد من المغردين في دولة المملكة العربية السعودية مع هاشتاق ” نطالب بحظر ببجي في السعودية ، حيث تصدر ها الهاشتاق الترند في المملكة وذلك خلال الساعات الماضية مطالبين بحظر اللعبة وذلك بسبب خطورتها على الجميع ، وقد قال العديد من المغردين أن لعبة ببجي : ” تزرع الكراهية بين اللاعبين وخصوصاً الأطفال ، وتمني مبدأ العنف بين الأفراد ، وهي خطر يتسلل إلى الفكر ليهدم العقل بكل سهولة ، ودعا الكثير من المواطنين لحظر لعبة الببجي في السعودية .

لعبة الببجي PUBG

هي لعبة ساحات معارك للاعبين المجهولين ،وهي إختصار لإسمها الإنجليزي بالكامل ” PIayer Unkowons Battlegrounds ” ,وهي لعبة تلعب من خلال أجهزة الهاتف الحديثة او اللابتوب وهي من خلال الشبكة العنكوبتية ” الإنترنت ” ، وتم اللعبة على تطوير ذاتها وإستحداث نفسها بين الفينة والأخري من أجل مواكبة التطور ، وتعمل اللعبة بالعديد من اللغات العربية والانجليزية وغيرها من اللغات ، وهي من أشهر الألعاب في هذه الفترة .