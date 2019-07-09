شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب يستقبل ريما بنت بندر في البيت الأبيض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض، (الاثنين)، الأميرة ريما بنت بندر، وذلك لتقديم أوراق اعتمادها سفيرة لخادم الحرمين الشريفين في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لما نشرته سفارة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن عبر حسابها في «تويتر»، فقد نقلت الأميرة ريما بنت بندر تحيات وأطيب تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى الرئيس ترمب والشعب الأمريكي.

وقالت الأميرة ريما إن الشراكة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ضرورية لمصالح كلا البلدين، معبرة عن ثقتها في أن البلدين قادران على التغلب على أي تحديات على المستوى الإقليمي أو العالمي.