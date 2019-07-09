شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل محطة أشياب جنوب بيشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمدالعمودي (بيشة)

تشرع الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة عسير ووفق جهودها لإيصال المياه وتحسين مستوى الخدمات، في تشغيل خط نقل المياه الممتد من منظومة الوجيد إلى قرية الحفاير بطول 25 كيلومتراً من مركز صمخ، بهدف تشغيل محطة أشياب الحفاير لمدة 8 ساعات يومياً.

ويأتي ذلك لخدمة الأهالي وتعزيز مصادر المياه لمواكبة الطلب على المياه بمركز صمخ والقرى التابعة «الحفيرة، الحفاير، الخضراء، المعدن» وسيكون التشغيل اعتباراً من اليوم (الثلاثاء).