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أمير الرياض بالنيابة يصل إلى موسكو في زيارة رسمية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (موسكو)

وصل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، (الاثنين) إلى مدينة موسكو عاصمة روسيا الاتحادية في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في استقباله بمطار فنوكوفو عدد من المسؤولين الروسيين وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية الدكتور رائد بن خالد قرملي وأعضاء السفارة بموسكو.

ويرافقه خلال الزيارة الرسمية وفد يضم أمين منطقة الرياض الرئيس التنفيذي للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومدير عام المكتب الخاص لنائب أمير منطقة الرياض خالد بن محمد العريني، ومدير فرع وزارة النقل بمنطقة الرياض المهندس سلمان بن محسن الضلعان، والعميد ركن نواف بن عبدالله الهزاني.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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