التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة «مسيّرة» أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء (الاثنين)، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية. صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف تمكنت -ولله الحمد- مساء (الاثنين)، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة مستهدفة الأعيان المدنية. وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها، مؤكدا استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية بكل صرامة، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



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