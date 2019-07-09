شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ضخ المياه المحلاة لمدن ومحافظات «الشرقية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

أعلنت الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، عودة ضخ المياه المحلاة إلى مدن الدمام والخبر والقطيف ومراكزها، ورأس تنورة، وذلك بعد إصلاح انكسار خط نقل المياه الذي يُغذي خزانات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مدينة الجبيل خلال الأيام الـ5 الماضية.

وأوضح رئيس القطاع الشرقي المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أن فروع خدمات المياه بالمدن والمحافظات المعنية تضخ حالياً الكميات المعتادة للعملاء البالغة 820 ألف متر مكعب يومياً إلى جميع الأحياء التي كانت تصل إليها المياه المحلاة، لافتاً إلى إيقاف تشغيل الآبار التي تمت الاستعانة بها أثناء أعمال الصيانة الطارئة في الخط الناقل من شركة مرافق، مبيناً أنها أدت دورها التعويضي ضمن خطط إدارة الأزمات والطوارئ المعمول بها في مثل هذه الحالات، إضافة إلى الصهاريج التي دعم بها العملاء خلال ذات الفترة.

وتعمل شركة المياه الوطنية وفق خطط وبرامج تنفيذية لتحسين مستوى الكفاءة التشغيلية وزيادة نسب التغطية للمياه المحلاة في مدن ومحافظات المنطقة الشرقية في ظل ثبات المصادر، مع تعزيز منظومتها بمشاريع داعمة ضمن برنامجها لتحسين جودة مياه الشرقية.