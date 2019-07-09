شكرا لقرائتكم خبر عن العيادات السعودية تُعالج 16 ألف سوري في الزعتري خلال يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

قدَّمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري خلال شهر يونيو 2019، الخدمات الطبية والعلاجية لـ16.122 حالة مرضية، وذلك ضمن برامج الرعاية الطبية الشاملة التى يُقدِّمها المركز للأشقاء السوريين.

وكشفت السجلات أن النسبة الأعلى كانت لعيادات الطب العام التي بلغ عدد مراجعيها 5289 مراجعاً، تلتها عيادات الأطفال بواقع 4278 طفلاً، كما استقبلت العيادة النسائية 1826 مراجعة، فيما تلقى 1057 شقيقاً سورياً العلاج في عيادة الباطنية، و839 حالة لعيادة الأذنية، وتعاملت عيادتا الأسنان مع 767 حالة، فيما تعاملت عيادتا الجراحة والإجراءات مع 905 حالات قُدِّم لها العلاج المناسب.

وأوضحت سجلات العيادات السعودية، أنه تم تقديم 1230 مطعوماً لـ539 طفلاً وامرأة، وبلغ عدد المستفيدين من مشروع مكافحة الأمراض الجلدية 196 حالة، وكان عدد المراجعين لعيادة التغذية والرعاية الصحية 426 حالة.