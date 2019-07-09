السعودية | السفيرة السعودية بواشنطن تسلم أوراق اعتمادها لترمب

شكرا لقرائتكم السفيرة السعودية بواشنطن تسلم أوراق اعتمادها لترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سلمت السفيرة السعودية في أميركا الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان أوراق اعتمادها للرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض.

وعقب تقديم أوراق اعتمادها، أعربت سفيرة السعودية لدى واشنطن، عن تطلعها للعمل على تعزيز وتوطيد الشراكة السعودية الأميركية التاريخية.

وكانت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان وصلت واشنطن الأسبوع الماضي لتباشر مهام عملها سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم السفارة السعودية بواشنطن فهد ناظر، الخميس الماضي، أن السفيرة المعيّنة قدمت نسخة من أوراق اعتمادها إلى وزارة الخارجية الأميركية.

وقالت الأميرة ريما في صفحتها على موقع تويتر يوم الخميس "بدأت اليوم مهمتي سفيرة للمملكة لدى الولايات المتحدة الأميركية.. أسأل الله لي ولزملائي التوفيق في مهمتنا لخدمة وطننا الحبيب".

وتعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان السفيرة الحادية عشرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1945، وأول امرأة سعودية تشغل هذا المنصب.